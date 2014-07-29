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Москва 24

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29 июля 2014, 18:00

Пользователи "ВКонтакте" смогут брать плату за рекламу в видеороликах

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Соцсеть "ВКонтакте" будет развивать систему видеоблогов

Соцсеть "ВКонтакте" предоставит пользователям возможность брать плату за размещение рекламы в своих видеороликах, а также будет развивать систему видеоблогов, сообщает "Москва FM". "Популярная сеть станет посредником между брендами и теми, кто размещает видео", - рассказал в эфире радиостанции глава агентства "Социальные сети" Денис Терехов.

"Есть два варианта: когда пользователь платит за просмотр видео и когда рекламодатель платит тем, кто размещает рекламу в своих роликах. Времена меняются, и сеть "ВКонтакте" старается зарабатывать деньги", - сказал он.

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Однако речи о больших деньгах здесь не идет - их смогут заработать только очень популярные пользователи, считает эксперт.

"Если это популярный видеоблогер, то речь может идти о сотнях тысяч рублей и даже миллионах, потому что там может быть миллион просмотров, а это сопоставимо с телевизионным эфиром. Если же говорить о любительских видео, то здесь будут такие копейки, которые никого всерьез не заинтересуют, но, тем не менее, это станет стимулом снимать более интересное видео и пытаться на этом как-то зарабатывать", - пояснил он.

Для новой услуги популярная социальная сеть кардинально переработает свою видеоплатформу. Как ранее сообщил радио "Москва FM" пресс-секретарь "ВКонтакте" Георгий Лобушкин, работа уже ведется, но детали пока держатся в секрете.

Как пишут "Известия", после доработки сервис станет работать по принципу портала YouTube. Правообладатели смогут создавать свой видеоканал и предъявлять права на видео. Для этого нужно будет его зарегистрировать в специальной системе FingerPrint, которая позволит сделать цифровой отпечаток фильма. Если кто-то будет пытаться загружать такой же фильм на сайт, система отследит эту попытку и либо заменит на уже загруженную версию, либо запретит загрузку.

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