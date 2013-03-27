В России могут ужесточить ответственность за рекламу БАДов

Ответственность за рекламу БАДов могут ужесточить

Ответственность за рекламу биологически активных добавок могут ужесточить. Соответствующий законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, в рекламе в обязательном порядке должно указываться, что БАДы не являются лекарственными средствами. Соблюдать требования обяжут не только рекламодателей, но и распространителей рекламной информации, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее сообщалось о решении Роспотребнадзора не регистрировать БАДы, содержащие лекарства. По мнению главы ведомства Геннадия Онищенко, качество таких препаратов оставляет желать лучшего. Для более жесткого контроля качества БАДов система их регистрации будет дифференцирована.

Производители добавок считают, что это существенно ограничит ассортимент реализуемых средств. Более того, все БАДы пройдут перерегистрацию с июля 2013 года до февраля 2015.

Добавим, что согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, 76 процентов россиян никогда не употребляли биологически активные добавки.

По мнению 60 процентов опрошенных, БАД – это дополнение к пище, 16 процентов считают, что это витамины, а 5 процентов ответили, что БАД является лекарством.

При этом три четверти россиян (76 процентов) ни разу не употребляли добавки, 11 процентов делали это при ухудшении здоровья, а 6 процентов и 5 процентов - курсами и сезонно. Кроме того, 2 процента россиян принимают их регулярно.