ФАС признала портал Sports.ru нарушившим рекламное законодательство

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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало портал Sports.ru нарушившим рекламное законодательство, сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия столичного УФАС признала спортивный интернет-проект ООО "Спортс.ру" нарушившим статью "Общие требования к рекламе" федерального закона "О рекламе".

"Нарушение Обществом рекламного законодательства выразилось в распространении на сайте Sports.ru рекламы фестиваля "The World of drum & bass", в которой отсутствовало указание возрастной категории данной информационной продукции", - говорится в сообщении.

Sports.ru - профессиональный спортивный интернет-проект в России. Существует с 1 декабря 1998 года. Портал сотрудничает с лучшими спортивными журналистами страны и регулярно удостаивается профессиональных премий.