16 октября 2013, 20:09

Экономика

Малому бизнесу хотят отдать 20% рекламных конструкций в городе

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России планирует внести поправки в закон "О рекламе", увеличивающие долю малого и среднего бизнеса на рынке наружной рекламы.

"Ведомство предлагает обязать предоставлять малому бизнесу не менее 15 процентов площади информационных полей, либо не менее 20 процентов рекламных конструкций в городе",- сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров в ходе 3-ей Всероссийской научно-практической конференции по конкурентной политике.

По его словам, такая мера позволит усилить конкуренцию и снизить цены на рекламные носители.

Кроме того, в ближайшее время будут внесены изменения, которые полностью запретят рекламу табачных изделий.

