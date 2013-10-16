Владельцы рекламы в переходах будут отвечать за их состояние

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти изменили условия контрактов на размещение рекламы в пешеходных переходах. По новым правилам, за состоянием тоннелей будет следить не "Гормост", а владельцы рекламных конструкций.

Изменения напрямую связаны со стоимостью договора: если раньше Москва планировала выручить за возможность размещать рекламу в переходах 1,6 миллиарда рублей, то теперь цена минимального контракта составляет 492 миллиона рублей.

При этом город рассчитывает сэкономить около 300 миллионов рублей на обслуживании переходов, ведь ответственность ляжет на рекламщиков, пишет "Коммерсантъ".

Кстати, еще одним изменением являются сроки размещения – если весной 2013 года пять лет были максимальным отрезком времени, на который размещалась реклама, то после вступления в силу поправок в закон контракты разрешено было заключать на 10 лет.

Новый вариант документации, подготовленный ведомством, уже отправлен на согласование в московское правительство и может быть принят в ближайшие две недели.