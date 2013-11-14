Сцены с употреблением алкоголя в фильмах могут попасть под запрет

Из российских фильмов могут убрать сцены с распитием спиртных напитков

В кино могут запретить сцены с употреблением алкоголя. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

"Речь не идет о шедеврах нашего кинематографа, а только о показе во всех фильмах без исключения потребления алкоголя. Пьют у нас в фильмах врачи, учителя, работники культуры, полицейские, строители и многие другие. Практически весь современный кинематограф направлен на потребление алкоголя", - заявил он в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, необходимо ввести строгие ограничения на демонстрацию употребления алкоголя в фильмах.

При этом Герасименко считает, что так называемые "фронтовые 100 грамм" в кино можно показывать, но только в том случае, если это будет частью художественного замысла фильма, без которого невозможно обойтись.

Напомним, что ранее Госдума одобрила ужесточение штрафов за наличие в фильмах сцен с курением. Демонстрация табачных изделий и их курения в детском кино повлечет штрафы от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для юридических. Штрафы за демонстрацию сигарет или процесса курения в "обычных" (не детских) художественных фильмах составят теперь от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 170 тысяч - юридическим.

Кроме того, в России могут поднять возрастной ценз для покупателей табачной продукции с 18 до 21 года. Как рассказал главный нарколог Евгений Брюн, законопроект разрабатывается по аналогии с другим документом, ужесточающим возрастной ценз для покупателей алкоголя.