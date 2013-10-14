В детских садах и больницах хотят запретить звуковую рекламу

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий порядок распространения звуковой рекламы.

Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Проектом предусмотрены территории, время суток, где и когда звуковая реклама будет под запретом. В частности, законопроект запрещает распространение звуковой рекламы в непосредственной близости от пешеходного перехода, оборудованного устройством для подачи специальных звуковых сигналов. Необходимость этого заключается в том, что люди со слабым зрением при переходе дороги ориентируются на звук пешеходного перехода.

Предлагается запретить распространение звуковой рекламы на территориях, прилегающих к образовательным, детским и медицинским организациям, а также внутри них.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, потребность в законодательном регулировании распространения звуковой рекламы появилась из-за увеличения ее объема.

"Причина в том, что в отличие от визуальной рекламы, звуковая реклама обладает эффектом неотступности - человек вынужден слушать ее, ожидая транспорт на остановке, совершая покупки в магазине и т.д. и перестает слышать ее, только когда покидает зону воспроизведения. Следовательно, рекламодатели стараются расширить сеть вещания", - говорится в документе.