В Мосгордуме хотят запретить рекламу заменителя грудного молока

Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

Запретить рекламу заменителей грудного молока предложили на круглом столе в Мосгордуме, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилы Стебенковой, нужно пропагандировать грудное вскармливание.

"Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы пропаганда была эффективнее, необходим ряд законодательных инициатив. Например, полный запрет на рекламу заменителей молока. Это не моя идея, это мировая практика. Понятно, что это сложно, есть определенное лобби, но сделать это необходимо", – отметила она.

Ранее депутаты хотели запретить использовать в рекламе образы несовершеннолетних детей и медицинских работников. Но изменения в закон "О рекламе" были отклонены в первом чтении в Госдуме.