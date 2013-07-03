На подмосковных автобусах разместят рекламу

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта Московской области подписало договор на размещение рекламы на автобусах. Вырученные от сделки средства пойдут на улучшение транспортного обслуживания жителей Подмосковья.

Электронные торги на право размещения рекламных материалов на бортах подвижного состава ГУП МО "Мострансавто" проходили с 20 мая по 20 июня 2013 года на Единой электронной торговой площадке, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Аукцион был проведен в рамках поручения врио губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о необходимости увеличения средств, поступающих от наружной рекламы в бюджет Московской области. Компания-победитель предложила максимальную цену на торгах - 735 миллиона рублей.

Таким образом, уже в ближайшее время, на дорогах московского региона появятся автобусы "Мострансавто" с рекламой на бортах.