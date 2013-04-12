Москва вошла в топ-10 по инвестициям в коммерческую недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва впервые вошла в топ-10 городов мира по объему инвестиций в рынок недвижимости. С объемом сделок на уровне трех миллиардов долларов за 4-й квартал 2012 года столица сравнялась в рейтинге с Вашингтоном. Два мегаполиса разделили 8-9 места рейтинга.

"Прошлый год был достаточно успешным на инвестиционном рынке в России – объем вложений за год достиг 8,7 млрд долларов. Первый квартал 2013 года также оказался динамичным, и Москва может вновь рассчитывать на высокие позиции в мировом рейтинге", – сказал региональный директор, начальник отдела финансовых рынков и инвестиций компании Jones Lang LaSalle Том Девоншир-Гриффин.

При этом за весь 2012 год Москва заняла только 13-е место с объемом инвестиций 7 миллиардов долларов, говорится в отчете Jones Lang LaSalle.

На первом месте в рейтинге городов мира с самым большим объемом инвестиций в коммерческую недвижимость находится Нью-Йорк с 9,9 миллиардами инвестиций. Второе место у Лондона (8,8 миллиардов долларов), а третье – у Парижа (5,6 миллиардов долларов).