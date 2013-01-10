Москва заняла 8-е место в мире по стоимости аренды офисов

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Столица России заняла 8 место в рейтинге офисных рынков мира с самыми высокими ставками аренды.

По подсчетам экспертов, средняя ставка аренды в офисах класса "прайм" в Москве составила 1,86 тысячи долларов за квадратный метр в год. Аналитики отмечают, что в ближайшие годы Москва останется в топ-10 наиболее дорогих городов мира по этому показателю, передает РИА Новости.

Изменить сложившуюся ситуацию могут только экономический кризис либо резкая активизация развития новых деловых районов с хорошей транспортной инфраструктурой.

В тройке лидеров рейтинга находится центральный район Гонконга со средней стоимостью аренды 2,651 тысячи долларов за квадратный метр в год, за ним следует лондонский Вест-Энд, где стоимость аренды составила 2,366 тысячи долларов. Третье место досталось Токио.

По словам директора отдела исследований рынка CBRE в России Валентина Гаврилова, за прошлый год более 15 международных брендов открыли в Москве свои флагманские магазины либо бутики.

Однако этот факт слабо сказался на арендных ставках стрит-ритейла города, из-за того что подавляющее большинство новых игроков предпочло арендовать площади в наиболее популярных торгово-развлекательных центрах, а не в помещениях премиум-класса.