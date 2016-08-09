Самые экологически чистые районы определили в Москве

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Рейтинг самых экологически чистых и самых неблагоприятных районов составили в Москве. В тройку лидеров с лучшими экологическими показателями вошли районы, расположенные за пределами МКАД: Крюково Зеленоградского округа, поселение Роговское Троицкого округа и район Северный в СВАО. В целом благоприятной экологическую ситуацию можно считать в 20 городских районах.

Директор по связям с общественностью "Метриум Групп" Елена Кудымова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", в каких районах внутри МКАД хорошая экология.

"На четвертом месте рейтинга оказался район Зюзино на юго-западе. Он открывает семерку самых чистых районов, находящихся внутри МКАД. Рейтинг не стал каким-то открытием, но позволил вычленить районы внутри МКАД, где можно свободно дышать", – сказала она. По словам эксперта, чаще всего такими рейтингами при выборе квартиры интересуются семьи с детьми и пенсионеры.

Исследование основано на данных географического факультета МГУ, лаборатории "Московский регион" и МГПП "Общественная экология", которые регулярно составляют экологические карты города.

Эксперт добавила, что цены на недвижимость в городе напрямую зависят от экологии в том или ином районе. Средняя стоимость квадратного метра в столице – 142 тысячи рублей. В районах внутри МКАД, попавших в рейтинг, цены выше на 20-30 процентов.

В Москве составили рейтинг самых экологически чистых районов

Согласно исследованию, хуже всего экологическая ситуация в районах Басманный, Лефортово, Марьино, Нижегородский, Печатники, Преображенское, Соколиная Гора, Текстильщики и Южнопортовый.

В начале августа в ходе исследования EcoStandart group и премии Urban Awards 2016 были также определены десять самых экологичных городов-спутников Москвы. В тройку лидеров с самой большой площадью озеленения вошли Химки, Лобня и Балашиха. Наименьшее промышленное воздействие специалисты отметили в Видном и Одинцове. В этой категории учитывалось отсутствие в городах ТЭЦ, машиностроительных заводов, аэропортов и полигонов твердых бытовых отходов.