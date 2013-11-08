Россияне обогнали итальянцев и французов по знанию английского языка

Фото: ИТАР-ТАСС

За последние 6 лет в России значительно повысился уровень знания английского языка. Об этом свидетельствуют данные последнего отчета компании English First.

Индекс EF EPI, составляемый компанией, определяет средний уровень владения английским языком в странах по всему миру.

В рейтинге 2013 года Россия заняла 31-е место среди 60 стран, опередив при этом Италию и Францию. Хотя еще 6 лет назад наша страна была аутсайдером среди европейских государств.

Однако в отчете отмечается, что знание английского языка среди старшего поколения также остается не очень высоким.

Во многом на повышение уровня знания иностранного языка влияют международные события, которые уже прошли или еще пройдут в России. Это и летняя Универсиада в Казани, и Олимпийские игры в Сочи, и Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Первые три места в рейтинге занимают Швеция, Норвегия и Голландия.

В докладе отмечается, что за последние годы во Франции понизился уровень знания английского. Она занимает 35 строчку в рейтинге. Всего таких стран, где уровень не повышается, а снижается, насчитывается 8. Среди них: Гватемала, Сальвадор, Норвегия, Франция, Катар, Иран, Алжир, Саудовская Аравия.

Положительные изменения наблюдаются в Турции, Казахстане, Венгрии, Индонезии, Вьетнаме, Польше, Индии, Перу, Китае и других.

Отмечается, что в Испании и Бразилии повышению уровня владения языка способствует развитие экономики.

Кроме того, составители доклада подчеркнули значимость знания английского. По их словам, он важен не только для участия страны в глобальных мировых процессах, но и в целом для повышения уровня жизни.