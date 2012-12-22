Форма поиска по сайту

Новости

22 декабря 2012, 19:25

Происшествия

В ходе рейда в столице задержали почти 100 нетрезвых водителей

В ходе рейда в столице задержано около 100 нетрезвых водителей

Почти сто нетрезвых водителей были задержаны минувшей ночью в ходе рейда. Автоинспекторы дежурили на основных магистралях столицы.

45 человек отказались пройти медосвидетельствование. Предстоящей ночью рейд в столице продолжится, его итоги подведут 23 декабря.

Впервые рейд "Нетрезвый водитель" был проведен в столице с 24 сентября по 1 октября.

Причиной проведения рейда стало увеличение количества аварий с тяжелыми последствиями, виновниками которых становились пьяные водители. Так, семь человек погибли, трое пострадали 22 сентября в ДТП на Минской улице. Иномарка вылетела на остановку из-за пьяного водителя, не справившегося с управлением.

