На юго-западе города выявили 19 нелегальных маршруток

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках общероссийского профилактического мероприятия "Нелегальный перевозчик" с 3 по 5 июня на юго-западе столицы было выявлено 19 нелегальных маршруток. Всем нарушителям придется ответить в административном порядке за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

Рейд провели оперативники ОЭБиПК совместно с сотрудниками ДПС УВД по ЮЗАО.

Все изъятые транспортные средства были помещены на штрафстоянку, отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как ранее сообщал M24.ru, в скором времени москвичи смогут пожаловаться на водителей автобусов и маршруток. Как рассказала замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева, такая функция осенью должна появиться на новом жалобном портале города, который объединит существующие doroga.mos.ru, gorod.mos.ru и dom.mos.ru.