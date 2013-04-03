Сотрудники ФМС задержали на юге Москвы более 450 мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС
Сотрудники Федеральной миграционной службы при поддержке полиции, спецназа и МЧС провели рейд на юге Москвы.
В результате 461 мигрант задержан, рассказали M24.ru в пресс-службе УФМС России по Москве.
Проверка прошла на территории плодово-овощной базы "Новые Черемушки", расположенной на Ступинском проезде. 69 выходцев из стран СНГ находились в России без постановки на миграционный учет, в отношении остальных проводится проверка.
Еще одна облава прошла 21 марта – на северо-западе Москвы были задержаны 262 нелегальных мигранта.