Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Выставка городской культуры FACES&LACES открыла регистрацию участников, об этом сообщается на официальном сайте.

"Основные участники выставки – это локальные и зарубежные бренды одежды, дистрибьюторы, ритейлеры, дизайнеры, художники, D.I.Y. энтузиасты и творческие объединения. Каждый участник представляет на выставке заранее продуманный проект с учетом текущей концепции FACES&LACES", – говорится на сайте.

Там же можно заполнить заявку на участие. Зарегистрироваться можно до 31 марта.