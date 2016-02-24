Форма поиска по сайту

24 февраля 2016, 18:26

Общество

FACES&LACES открыла регистрацию участников

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Выставка городской культуры FACES&LACES открыла регистрацию участников, об этом сообщается на официальном сайте.

"Основные участники выставки – это локальные и зарубежные бренды одежды, дистрибьюторы, ритейлеры, дизайнеры, художники, D.I.Y. энтузиасты и творческие объединения. Каждый участник представляет на выставке заранее продуманный проект с учетом текущей концепции FACES&LACES", – говорится на сайте.

Там же можно заполнить заявку на участие. Зарегистрироваться можно до 31 марта.

Юбилейная выставка FACES&LACES пройдет в августе. Представители различных брендов, дистрибьютеров, творческих групп презентуют здесь эксклюзивные проекты из области моды, спорта, еды, музыки, искусства и других сфер.

В прошлом году главной темой выставки стали "Шпионские игры".

регистрация Faces&Laces выставка свежий воздух фестивали и праздники

