Регистрация на Ночной забег откроется 5 марта

Фото предоставлено пресс-службой Московского марафона

5 марта открывается регистрация на Ночной забег, который является одним из этапов Московского марафона. Лимит участников ограничен и составляет 4 тысячи человек.

Ночной забег пройдет 18 июля, пройти регистрацию можно до 6 июля на сайте Московского марафона.

Запись на основной забег марафона уже открыта. В настоящее время там зарегистрировано около пяти тысяч человек. Таким образом, в этом году мероприятие может стать намного более массовым, чем в прошлом – год назад в финальном забеге участвовали 10 тысяч человек.

12 апреля состоится дебютный Первый забег на 5 километров, 17 мая – Московский полумарафон, 21 июня – Красочный забег, 18 июля – Ночной забег, а 16 августа – Музыкальный полумарафон, который станет главной разминкой перед основным состязанием.

Отметим, что в прошлом году в марафоне приняли участие спортсмены и любители из 64 стран мира.