Крымчане активно голосуют на референдуме по статусу полуострова

Жители Крыма в настоящее время голосуют на референдуме по статусу Крыма, очереди выстраивались до открытия избирательных участков, сообщил директор Московского бюро по защите прав человека Александр Брод, находящийся в Симферополе для наблюдения за ходом референдума.

"Недавно начавшееся голосование на референдуме идет очень активно. Крымчане заблаговременно выстраивались в очереди до открытия избирательных участков. Явка, полагаю, высокая", - цитирует "Интерфакс" слова Брода.

По его оценке, безопасность голосования обеспечена в полной мере. "Я вчера прибыл в Симферополь, и создалось такое впечатление, что здесь у людей ощущение праздника. Во многом, так воспринимается атмосфера на референдуме", - сказал Александр Брод.