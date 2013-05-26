Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером в субботу 25 мая, в западном округе столицы из окна квартиры на пятом этаже выпала трехлетняя девочка. Ее доставили в реанимацию с многочисленными травмами. Инцидент произошел на улице Горбунова в доме номер 9.

Девочка 2010 года рождения залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее вес. Она выпала из окна, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом левой руки, ушибом грудной клетки и тупой травмой живота.