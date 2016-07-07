Форма поиска по сайту

07 июля 2016, 23:40

Общество

Сергей Безруков опубликовал фото с новорожденной дочкой

Фото: Instagram.com

Актер театра и кино Сергей Безруков выложил на своей официальной странице в Instagram снимок, на котором он держит в руках новорожденную дочь Марию.

Фотографию сопровождала подпись: "Дорогие мои, хорошие! 4 июля, точно в срок Анечка подарила мне дочь Машеньку. Я счастлив!" Всего за несколько часов фотография собрала почти сто тысяч "лайков" поклонников, которые пожелали малышке и родителям счастья и здоровья.

Безруков рассказал о беременности жены – режиссера Анны Матисон – накануне фестиваля "Кинотавр", который проходил в июне.

Пара поженилась в марте этого года. До этого на протяжении 15 лет (с 2000 по 2015 год) женой худрука Губернского театра была актриса Ирина Безрукова.

ребенок Сергей Безруков новости культурного мира

Главное

