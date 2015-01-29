Зрителям реалити-шоу "Гонщики" подарили несколько тонн топлива

Фото предоставлено сетью АЗС "Газпромнефть"

28 января на одной из АЗС сети "Газпромнефть" состоялось торжественное награждение зрителей реалити-шоу "Гонщики". Лучшим прогнозистам, которые угадали имя победителя проекта, вручили подарочные сертификаты на 100 литров топлива G-Drive.

Реалити-шоу – продукт для российского телевидения уже довольно привычный. За добрый десяток лет зрители успели понаблюдать за голодом, "последними героями" и оценить жизнь людей за стеклом. Но спортивное реалити-шоу – все-таки вещь уникальная, все было впервые и по-настоящему увлекло многих любителей гонок, прильнувших к экранам во всех уголках страны.

В реалити-шоу "Гонщики", которое было организовано при поддержке сети АЗС "Газпромнефть", показали перевоплощение 12 молодых людей и девушек в профессиональных автогонщиков. День за днем, выпуск за выпуском они оттачивали свои навыки пилотирования под руководством прославленного гонщика Романа Русинова, который неоднократно покорял вершины Gran Turismo, а сейчас управляет болидом команды G-Drive Racing.

Победитель шоу, а им стал Дмитрий Полонский, получил главный приз – право выступить за G-Drive Racing на этапе гоночной серии VLN в Нюрбурге на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Но без наград не остались и зрители, те, кто переживал за пилотов и пытался угадать, кто же из них поднимется на первую ступень пьедестала. 50 лучших прогнозистов получили призы – бонусные карты на 100 литров топлива G-Drive. 20 человек оказались жителями Москвы и Московской области, и именно им выпала честь получить подарочные карты на АЗС на Кутузовском проспекте. Призы вручал сам Полонский. Счастливый "гонщик № 1", еще вчера – обычный автоинструктор из Нижнего Новгорода, а сегодня – звезда большого экрана, приветствовал удачливых прогнозистов с улыбкой.

"Я не сразу осознал, что произошло, – рассказал довольный пилот. – Сначала привыкаешь к камерам, ведь они направлены на тебя и днем и ночью, а уже потом забываешь о них и думаешь только о том, как это будет. Очень важно было не "перегореть", не перенервничать. Каждое мгновение думаешь о том, что твой конкурент лучше прошел очередной поворот…".

Другие гонщики – под стать Дмитрию. Молодые, талантливые любители скорости весело заулыбались, когда один из прогнозистов честно признался, что никогда не попадет в реалити-шоу "Гонщики", потому что "плохо ездит".

– Вы знаете, когда я сажусь за руль, любую машину разбиваю, очень плохой ездок, – поспешил оправдаться победитель.

– А приехали на метро? – парирует Дмитрий.

– Нет, что вы, меня друг подвез на машине...

Сертификаты на топливо G-Drive – приятный подарок, признавались участники конкурса. Топливо нового поколения, которое способно сократить время разгона автомобиля, никогда не бывает лишним. Впрочем, оно доступно на всех АЗС сети, так что почувствовать себя пилотом лучших гоночных серий мира может каждый водитель.

Остается только пожелать удачи тем, кто решил связать свою судьбу с автоспортом или же просто любит жизнь на больших скоростях.