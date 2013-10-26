В Кремле завершился сезон развода караулов

В Кремле прошел последний в этом году развод караулов

На Соборной площади московского Кремля состоялась последняя в этом году церемония развода караулов. Она традиционно проходит по субботам и всегда привлекает внимание гостей Кремлевского ансамбля и Красной площади.

Прямую трансляцию церемонии проводил в прямом эфире телеканал "Москва 24".

Развод караулов традиционно проходит по субботам в 12.00. В этом году церемонию несколько раз отменяли, в частности, из-за жары в конце июня и при подготовке к фестивалю "Спасская башня", в котором принимали участие военные Президентского полка.

В уходящем году церемониальные подразделения Президентского полка принимали участие в ряде мероприятий. Так, военнослужащие роты специального караула впервые стали почетными гостями на открытии парламентского года в Нидерландах и участвовали в Дне принцев в Гааге.

Также они выступали на фестивале "Спасская башня", где представили программу с хореографическими элементами.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть развод караулов будущей весной. В этом году "сезон" открылся 13 апреля.