В Кремле завершился сезон развода караулов

На Соборной площади московского Кремля состоялась последняя в этом году церемония развода караулов. Она традиционно проходит по субботам и всегда привлекает внимание гостей Кремлевского ансамбля и Красной площади.
Прямую трансляцию церемонии проводил в прямом эфире телеканал "Москва 24".
Развод караулов традиционно проходит по субботам в 12.00. В этом году церемонию несколько раз отменяли, в частности, из-за жары в конце июня и при подготовке к фестивалю "Спасская башня", в котором принимали участие военные Президентского полка.
В уходящем году церемониальные подразделения Президентского полка принимали участие в ряде мероприятий. Так, военнослужащие роты специального караула впервые стали почетными гостями на открытии парламентского года в Нидерландах и участвовали в Дне принцев в Гааге.
Также они выступали на фестивале "Спасская башня", где представили программу с хореографическими элементами.
Москвичи и гости столицы смогут увидеть развод караулов будущей весной. В этом году "сезон" открылся 13 апреля.