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Время с детьми

12 февраля, 20:07

Детский weekend: празднуем день рождения зоопарка и делаем мультики

развлечения выходные мастер-классы время с детьми

День рождения Московского зоопарка, День Русского географического общества и занятия по созданию мультиков. Как провести выходные с ребенком – в материале M24.ru.

Отмечаем день рождения Московского зоопарка

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Где: Московский зоопарк

Когда: 14 февраля, с 12.00 до 15.00

Сколько стоит: бесплатно


Московский зоопарк 14 февраля отмечает свое 151-летие. Днем здесь проведут мастер-классы для детей и взрослых и устроят выступления уличного театра. Конкурсы, викторины, спектакли пройдут на старой территории зоопарка. Каждый желающий сможет оставить собственное пожелание зоосаду на гигантской поздравительной открытке.

Отметим, что вечером день рождения продолжится на новой территории – правда, на эту часть праздника уже будут пускать только взрослых. Подробности о вечере в зоосаде тут.

Отправляемся на День Русского географического общества

Фото: facebook.com/festorussia

Где: Центральный дом художника, фестиваль «Первозданная Россия»

Когда: 14 февраля

Сколько стоит: вход платный


14 февраля в рамках фестиваля "Первозданная Россия"День Русского географического общества. Главной темой станет фотопроект "Самая красивая страна". Путешественники, фотографы и телеведущие расскажут об экспедициях по России.

Помимо лекций, организаторы устроят кинопоказы. Телеведущий и автор фильмов, посвященных дикой природе России, Иван Затевахин представит свою новую научно-популярную ленту из цикла "Экстремальная биология" – "Говорящие с белухами".

Учимся делать мультики

Фото: t-studio-t.com

Где: театр "Студия Т", оптико-механический завод, Шелапутинский переулок, 6

Когда: 14 февраля в 14.00 (до 15.30), необходима предварительная запись, телефон 8 (968) 534-30-35

Сколько стоит: 700 рублей

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Создавать мультипликационные фильмы своими руками научат в театре "Студия Т". В программе – изучение съемочного процесса и различных анимационных техник. Преподаватель – режиссер и художник Роза Гиматдинова.

На занятиях ждут детей от семи лет, а также их родителей и прочих родственников, которые тоже не прочь попробовать себя в роли создателей анимационных картин.

Стреляем лазерами

Фото: .cosmik.ru

Где: ТРЦ "Вэйпарк"

Когда: все выходные с 11.00 до 22.00

Сколько стоит: игра в течение 15 минут – 200 рублей


Сыграть в "Кьюзар" – пострелять друг в друга лазерами – можно будет на площадке в торгово-развлекательном центре "Вэйпарк". Участниками игры одновременно могут стать от двух до 20 человек.

Игра сопровождается спецэффектами.

Погружаемся в зиму

Фото: park.sokolniki.com

Где: парк "Сокольники"

Когда: все выходные с 10.00 до 21.30

Сколько стоит: 300 рублей


В парке "Сокольники" открыт зимний проект "Планета LеD", уже ставший традиционным. Это целый парк развлечений, где можно интересно провести время всей семьей. Можно увидеть различные фигуры, сделанные изо льда. Примечательно, что над созданием многих из них трудились известные художники, скульпторы и дизайнеры со всего мира.

Так, экспонатами "Планеты LеD" стали шедевры Дали, Ван Гога и Пикассо. Еще здесь можно увидеть ледяную баню и ледяной кинотеатр.

Сюжет: Выходные с ребенком: квесты, мастер-классы и фестивали

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