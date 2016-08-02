Пообедать с коренными племенами и поесть на слоне можно в необычных отелях мира

Фото: kakslauttanen.fi

В необычных отелях мира гостям предлагают пообедать с коренными племенами, покормить жирафа или поесть на слоне. Портал OneTwoTrip представил необычные отели и интересные активности, которыми можно в них заняться, пишут "Дни.ру".

Найроби, Кения. В кенийском бутик–отеле Giraffe Manor, расположенном в пригороде Найроби, заглядывающие в окна жирафы – привычная картина во время приема пищи. Животные в буквальном смысле едят с одного стола с отдыхающими. В поместье, выполненном по подобию шотландских охотничьих домов, помимо отеля располагается питомник жирафов.

Соп-Руак, Таиланд. Отель Anantara Golden Triangle, расположенный в деревне Соп-Руак на севере страны, предлагает походы и пикники верхом на слонах. А каждый раз, когда здесь рождается слоненок его приносят в зал для завтраков, чтобы поприветствовать постояльцев.

Танзания. Ngorongoro Crater Lodge расположен в центре древнего вулканического кратера между Национальным парком Серенгети, кенийской столицей Найроби и горой Килиманджаро. Прямо рядом с отелем можно наблюдать прогуливающихся диких зебр, жирафов, слонов и больших кошек. Кроме этого, постояльцам отеля предлагают отобедать, слушая пение и наблюдая традиционные танцы двадцати воинов племени масаи.

Саариселькя, Финляндия. Через прозрачный купол стеклянных иглу Kakslauttanen Arctic Resort с конца августа по апрель можно наблюдать северное сияние. Смотреть за разноцветными вспышками на небе можно даже не вставая с кровати.

Лива, ОАЭ. С балкона каждого номера отеля Qasr al Sarab Desert Resort открывается вид на пустыню, куда предлагают отправиться постояльцам отеля. Сделать это можно как на верблюде, так и на лошади.