Автор технологии Kinect Зеев Залевский выступит в столице с лекцией

28 марта в центре Digital October выступит один из идеологов технологии Kinect, профессор Зеев Залевский. Он расскажет о своей работе после Kinect и новых открытиях в сфере бесконтактной оптоэлектроники. Выступление пройдет в рамках проекта Knowledge Stream.

В частности, речь пойдет о новых технологиях, которые могут найти применение в медицине: от фиксации опьянения до раннего прогнозирования малярии и глаукомы.

В ходе лекции Залевский объяснит, как с помощью таких приборов можно проверять водителей на опьянение без алкотестеров и мерить уровень глюкозы без прокола пальцев. Он расскажет о новых фотонных датчиках, которые могут "рассмотреть" внутренности человека и снять частоту сердечного ритма и дыхания. А также продемонстрирует их работу.

В 2005 году Залевский присоединился к команде ученых, которые работали над технологией, называвшейся сначала Project Natal, а затем Kinect.

Зеев запатентовал десятки изобретений, среди которых коммерчески успешным стал не только игровой контроллер, но и Opto-Phone – устройство для слепых, считывающее текст и воспроизводящее соответствующие тональные сигналы.

Кроме того, Залевский руководит одним из исследовательских центров при Университете имени Бар-Илана, в котором ведутся такие разработки, как кардиомонитор. Он входит в "45 величайших изобретений Израиля".

Начало лекции - в 20:00.