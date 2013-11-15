"Через тернии – к звездам": космические аппараты недалекого будущего

25 лет назад состоялся единственный полет космоплана "Буран"

Человек всегда стремился в космос – с того момента, как стало известно, что небесная твердь не такая уж и твердая. Однако возможным освоение Вселенной стало только во второй половине XX века, когда Землю покинул Юрий Гагарин.

С того момента человечество продвинулось гораздо дальше: в 1988 году, 25 лет назад, первый и последний полет совершил многоразовый управляемый корабль "Буран", который на тот момент казался очень перспективным.

Программа "Бурана" оказалась свернутой из-за отсутствия нужды в "челноке", но в секретных лабораториях разных стран появляются чертежи новых кораблей – более быстрых, мощных и вместительных. На чем в скором времени будут осваивать необъятные просторы космоса – в этом материале M24.ru.

Наиболее вероятным вариантом "челнока" в ближайшие годы будет "Русь" (предыдущая версия - "Клипер"). Это небольшой космический корабль, вмещающий 6-7 человек и 500-700 килограммов груза.



Фото: ИТАР-ТАСС

Планируется, что "Русь" придет на смену "Союзу", "семья" которых работает на орбите с 60-х годов.

Проект "Клипер" - "Русь" был разработан во второй половине 1990-х, в 2004 году он был представлен на авиасалоне в Ле-Бурже и им заинтересовались европейцы, однако в 2006 году программу свернуло российское правительство.

В 2009 году инженеры сдувают пыль с чертежей и принимаются за дело: РКК "Энергия" получила право "довести до ума" корабль, уже названный "Русь". Кстати, технический проект занимает 1666 томов.

Времени у российских разработчиков не так много: в 2018 году корабль должен отправиться в космос.

Еще одна вероятная разработка, которую, возможно, будут печатать на марках и школьных тетрадях – тандемный проект "Спираль", позднее переросший в систему МАКС.

Фото: ИТАР-ТАСС

Его схема предполагает запуск небольшого корабля "со спины" тяжелого самолета-носителя высоко в небе, что значительно экономит топливо, а значит, время и деньги.

Для роли стартовой площадки уже есть подходящий самолет – АН-225 "Мрия" (с укр. - "мечта"), самый вместительный в мире. Ему "не привыкать" - он уже несколько раз перевозил "Буран".

Схема самолета – "матки" использовалась еще во времена Второй Мировой войны: тяжелые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3 несли на своих крыльях или под фюзеляжем несколько легких истребителей, отстыковывавшихся в воздухе.

Однако система МАКС была свернута по причине незаинтересованности силовиков, но разработки вновь начались в 2012 году.

И если с "челноками" и так все понятно – разгонные блоки, спасательные капсулы и относительно короткие дистанции – то дальше речь пойдет о разработках, которые могут перевернуть представление людей о других планетах.

Например, ученые предложили использовать двигатели не химической, а ядерной тяги – энергия высвобождается за счет распада ядра. Например, в Штатах в условиях не очень строгой секретности придумывают компактный ядерный реактор, способный отправить корабль далеко за пределы Солнечной системы.



Фото: ИТАР-ТАСС

Проект получил название "Прометей" – видимо, он так же, как и его "тезка" из древнегреческой мифологии, может открыть новую эру для человечества.

Причем сам ядерный реактор не будет "толкать" корабль: этим займутся ионные электроракетные двигатели следующего поколения, энергию которым он и будет поставлять.

Кстати, несмотря на научно-фантастическое название, ионные двигатели уже давно и широко применяются в сфере спутников – там они используются для корректировки орбиты.

Но американцы не будут единственными обладателями самолета с ядерным реактором: В России проектируется аналог "Прометея", и его мощность будет в четыре раза больше – до 1 МВт. Но существующие ионные двигатели пока недостаточно сильны, хотя, это дело времени.

Следующим шагом к исследованию (и колонизации, что уж греха таить), может стать еще один герой древнегреческих мифов – Икар.

Свое начало он берет от проекта "Дедал" – самого проработанного межзвездного крейсера, дошедшего до стадии чертежей. Его главной целью должно было стать путешествие к одному из ближайших светил – Барнарда в созвездии Змееносца, которое находится на расстоянии в шесть световых лет от Земли.

Силовой установкой для "Дедала" был бы импульсный термоядерный двигатель. Вкратце, в результате горения смеси топливных элементов получается плазма, которая вбрасывается в камеру сгорания. Там из нее магнитные поля формируют факел, который и толкает аппарат, причем значительно сильнее, чем существующие установки.

При этом крейсер предполагался весьма внушительных размеров – высота 190 метров или почти четыре ракеты "Союз", масса – более 6 тысяч тонн. Топлива с собой "Дедал" взял бы в 16 раз больше – почти 100 тысяч тонн.

Кстати, поднять такую массу с Земли корабль не сможет, и для его "заправки" предполагалось построить станцию по добыче гелия-3 (компонента смеси) в районе одного из спутников Юпитера.

"Дедал" свернули в 80-х годах из-за слишком сложного производства и отсутствия нужных материалов. Кроме того, астрономы опасаются астероидных поясов на "задворках" Солнечной системы, которые недостаточно изучены.

Как и в мифологии, у "Дедала" есть потомок – "Икар". Он, по сравнению с предшественником, доработан с учетом современных технологий, и его цели определены более трезво – это Альфа Центавра,

которая на 1,5 световых года ближе к нашей планете, чем звезда Барнарда. Остается надеяться, что более перспективный "сын" не опалит свои "крылья", как это было в мифе.

Сергей Блохин