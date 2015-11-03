Все указывает на техническую неполадку А321 - власти Египта

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Все показания говорят о том, что крушение Airbas А321 произошло из-за технической неполадки, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на заявление официального представителя правительства Египта Хусама аль-Кувейша.

Соответствующее заявление официальный представитель сделал в эфире египетского телеканала "Аль-Хаят".

"Искусственные спутники, находящиеся в распоряжении США и России, исключили вероятность катастрофы из-за теракта. Все указывает на то, что самолет упал из-за технической неполадки внутри", - сказал он.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".