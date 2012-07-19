Общий для "старой" и "новой" Москвы генплан появится в 2014 году

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Единый генеральный план на всю территорию столицы будет разработан до конца 2014 года. До этого в «новой» Москве будут действовать документы территориального планирования, утвержденные до 1 июля 2012 года, сообщает РБК daily со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Новый генплан будет учитывать проблемы перемещения и размещения рабочих мест, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, паркового хозяйства, рекреационных зон и ограничения многоэтажной застройки.

Левкин отметил, что на территории «новой» Москвы может быть реализована программа по сносу ветхого многоквартирного жилья и переселения жильцов из аварийного фонда, однако точные сроки и адреса расселяемых объектов он назвать не смог.