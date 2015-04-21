В магазинах одежды Pull&Bear началась межсезонная распродажа

Фото: vk.com/pullandbear

До 26 апреля в сети магазинов мужской и женской одежды Pull&Bear действуют скидки до 50 процентов на некоторые товары. Межсезонная распродажа распространяется и на мужские, и на женские модели вещей.

В ассортимент распродажи вошли куртки-дождевики, рубашки, джинсы, юбки, толстовки и многое другое. Акция пройдет во всех магазинах сети.

На сегодняшний день торговая марка Pull&Bear имеет свыше 20 магазинов, расположенных в торговых центрах Москвы. Компания предлагает одежду, обувь и аксессуары для мужчин женщин.