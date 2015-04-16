В магазинах Soho начали действовать скидки до 30 процентов

Фото: facebook.com/sohoshoes

Сеть магазинов Soho объявила о старте распродаж весенне-летней коллекции.

Как сообщается на официальном сайте компании, скидочное предложение распространяется на обувь, сумки, кошельки и багаж весенне-летних коллекций. Чековая скидка 20 процентов ожидает всех, кто приобретет в Soho две вещи. Приобретая три вещи, клиенты получат скидку 30 процентов на весь чек. Акция продлится до 19 апреля.

Акция действует в большинстве столичных салонов Soho. Скидки доступны в торговых центрах "Афимолл Сити", "Золотой Вавилон", "Июнь", "Рио Гранд", "Щука", "XL-3", "Мега Белая Дача", "Весна" и МТК "ЕвроПарк".