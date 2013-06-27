В столице стартует историческое ралли Москва - Монте-Карло

В Москве стартует ретро-ралли

27 июня на Васильевском спуске стартует Международное историческое ралли Москва - Монте-Карло. Звезды мирового автоспорта преодолеют дистанцию в 3257 километров и заедут в Минск, Варшаву, Мюнхен, Лугано и Берлин. 2 июля участники финишируют в Монако. Из Москвы автомобили стартуют в 11.00.

В ралли участвуют более 70 легендарных ретро-машин, среди которых Bugatti, Rolls-Royce и Aston Martin. Отечественного производителя представят ЗИЛы, которые возили советских лидеров. Эти автомобили никогда не проезжали более ста километров, но теперь им придется преодолеть дистанцию в тридцать раз длиннее.

Среди гонщиков, присоединившихся к заезду, экипажи из Швейцарии, Франции, Германии, Италии, Англии, Латвии, Литвы и Беларуси. Также в гонке примут участие звезды мирового автоспорта - Микка Хакинен, Кико Розберг и Стасис Брундза.

В каждом из городов участников заезда будут встречать организаторы, чтобы сделать каждый день мероприятия максимально комфортным.

"Первые три стартующих экипажа являются контрольными и состоят из организаторов и судей. После 30 экипажа двигаются автомобили организаторов и быстрые "технички". За последним стартующим экипажем следуют автомобили организаторов и передвижные автомастерские, автовозы и эвакуаторы", - сообщили организаторы.

Международное историческое ралли впервые состоялось в 2012 году, и было приурочено к столетию победы Андрея Нагеля и Вадима Михайлова на ралли Монте-Карло 1912 года. В прошлом году подобные заезды решили сделать ежегодными. В этом году участники преодолеют дистанцию, которую в 1912 году проделали Нагель и Михайлов.