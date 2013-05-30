Yoav выступит в эфире Moscow FM 105.2

Фото: yoavmusic.com

30 мая в 15.00 в эфире Moscow FM выступит мультиинструменталист Yoav. А уже вечером он даст концерт в "Москва Hall".

Стиль артиста своеобразен и узнаваем, и в то же время каждый может найти в его музыке знакомые черты – музыкальный бэкграунд на редкость эклектичен. В его песнях сливаются вместе и модерновый рок в традициях Бека и Radiohead, и пронзительный фолк-рок Ника Дрейка, и соул и ритм-энд-блюз шестидесятых, и – совсем не в последнюю очередь – современный R&B.

Yoav издал свой дебютный диск Charmed & Strange в 2006 году. Последним и решительным шагом к успеху для артиста стал масштабный тур – он получил приглашение выступить в роли "разогрева" на концертном турне Tori Amos. После этого он попал в ротацию радиостанций и получил восторженные рецензии прессы. В 2008 году благодаря песне Club thing музыкант стал известен и в Москве.