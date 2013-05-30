Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая 2013, 13:25

Культура

Yoav выступит в эфире Moscow FM 105.2

Фото: yoavmusic.com

30 мая в 15.00 в эфире Moscow FM выступит мультиинструменталист Yoav. А уже вечером он даст концерт в "Москва Hall".

Стиль артиста своеобразен и узнаваем, и в то же время каждый может найти в его музыке знакомые черты – музыкальный бэкграунд на редкость эклектичен. В его песнях сливаются вместе и модерновый рок в традициях Бека и Radiohead, и пронзительный фолк-рок Ника Дрейка, и соул и ритм-энд-блюз шестидесятых, и – совсем не в последнюю очередь – современный R&B.

Yoav издал свой дебютный диск Charmed & Strange в 2006 году. Последним и решительным шагом к успеху для артиста стал масштабный тур – он получил приглашение выступить в роли "разогрева" на концертном турне Tori Amos. После этого он попал в ротацию радиостанций и получил восторженные рецензии прессы. В 2008 году благодаря песне Club thing музыкант стал известен и в Москве.

радио выступления Москва FM Yoav

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика