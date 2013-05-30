Почти 1000 мигрантов задержали в СЗАО в ходе рейда

Около 1000 мигрантов задержаны в СЗАО в ходе рейда

Почти 1000 мигрантов были задержаны в ходе проведения рейда в Северо-Западном административном округе столицы. Задержанных проверяют на причастность к совершенным преступлениям на территории России.

Рейд прошел 29 мая на объекте, расположенном по адресу: 3-я Хорошевская улица, владение 7, сообщает пресс-служба главка столичной полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что по указанному адресу находятся бытовки, в которых проживают нелегальные мигранты.

В ходе проверки информация подтвердилась. На территории объекта находились бытовки, в которых жили мигранты.

В территориальные отделы полиции были доставлены 952 иностранных гражданина для установления их личности и проверки на причастность к совершенным ранее преступлениям.

Полицейские составили 117 протоколов об административных правонарушениях по факту незаконного пребывания на территории России на граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Турции.