Около трети россиян испытывают связанные с работой страхи - опрос

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Около трети трудоустроенных россиян испытывают те или иные страхи, связанные с их работой. Причем увольнения некоторые опасаются больше, чем проблем со здоровьем. Таковы данные опроса исследовательского центра портала Superjob.

Синдром панического страха перед внезапной потерей работы имеет даже свое наименование - "stop job-фобия". Это самый большой страх работающего человека, его испытывают 7% россиян. Такой разновидности job-фобий подвержены, в основном, люди, имеющие долговые обязательства.

А вот задержек или невыплат зарплат опасаются 4% респондентов. Чаще всего такой страх встречается у сотрудников компаний с "черной" или "серой" схемой оплаты труда, когда все зависит от работодателя.

В свою очередь, нестабильность, шаткое положение компании на рынке, экономическая ситуация в стране и политическая обстановка становятся поводом для страхов для 3% россиян. Своего начальства боится 2% респондентов. Еще один страх – боязнь ликвидации или банкротства предприятия —присутствует еще у 2% опрошенных. Столько же опасаются отсутствия карьерных перспектив. Еще 2% панически боится не справиться с должностными обязанностями.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что 1 из 100 респондентов боится коллег и обмана со стороны работодателя. Впрочем, есть и такие, их 1%, кто настолько разочаровался в своей работе, что главный страх — это остаться там надолго. Множество других не столь распространенных фобий набрали 8% голосов. Среди них - страх опоздать на работу, страх смены руководства и боязнь первого дня в офисе.

Эксперты также выяснили, что женщинам тревожность присуща больше - во власть различных job-фобий они попадают чаще мужчин - 38% против 30% соответственно.

Но стоит отметить, что большая часть работающих россиян все же не испытывает никаких job-фобий (их 62%). "Страхов нет, это пусть работа меня боится!" — отмечает 65% мужчин. "Я абсолютно уверенный в себе человек. Справлюсь с любой работой", —соглашаются с сильной половиной человечества 59% женщин.