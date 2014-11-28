Этой осенью сменили работу наименьшее число россиян за 6 лет

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Работающие россияне стали крепче держаться за свои места, а работодатели временно прекратили поиск сотрудников, показывают исследования рынка труда, проведенные холдингом "Ромир".

По данным ноябрьского опроса, осенью 2014 года только 7% респондентов ушли из компаний, в которых работали. Таким образом, был получен самый низкий показатель за последние шесть лет - в три раза ниже, чем в прошлом году (22%) и в два раза ниже, чем осенью 2012 года (15%).

При этом из тех, кто уволился, чуть более четверти (28%) смогли трудоустроиться в течение первой же недели. Легче это было сделать респондентам в возрасте 18-24 лет (40%), чем респондентам в возрасте 45-59 лет (20%). У относительного большинства опрошенных (41%) на поиск работы ушло от одной недели до шести недель. Еще 19% сообщили, что до сих пор находятся в поиске, а 12% сказали, что не ищут работу.

Что касается роста зарплат, то только в 4% компаний осенью 2014 года он имел место. Год назад повышение зарплаты отмечалось в каждой четвертой организации (24%). Согласно результатам опроса, хуже ситуация была только в 2008 году, когда для компаний, повышавших заработную плату своим сотрудникам, была крайне мала - 1%.

В то же время, по данным исследования, сокращение зарплаты произошло в 8% компаний (11% - в 2013 году, 14% - в 2008 году). Набор новых сотрудников этой осенью проводила лишь одна компания из ста (1%). "Такого низкого показателя не наблюдалось никогда. Даже в 2008 году 7% компаний расширяли штат сотрудников в расчете на укрепление своих относительных конкурентных позиций на рынке. Но и сокращения персонала наблюдались лишь в 8% организаций против 17% в 2013 году и 24% осенью 2008 года", - прокомментировали социологи результаты исследований.