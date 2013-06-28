Более 12 тысячам мигрантов запретили въезд в Россию за нарушения

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное УФМС в этом году за различные правонарушения закрыло въезд в страну более 12 тысячам мигрантов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщила начальник столичного управления Федеральной миграционной службы Ольга Кириллова.

В категорию "отказников" попали те гастарбайтеры, которые имеют два и более правонарушений, и те, кто находился в стране сверх установленного срока.

Кириллова напомнила, что сейчас нарушившим закон мигрантам либо вообще запрещают въезд в Россию, либо ограничивают въезд сроком на 5 лет, либо на 3 года – в зависимости от тяжести правонарушения. Например, к последним двум категориям относятся приезжие, которых УФМС выдворяло из РФ.

Чтобы знать, как долго мигрант находится в России, на всех гастарбайтеров при пересечении российской границы заводится досье. Впоследствии работники ФМС могут отследить, через какой КПП въезжал мигрант, с какой целью и на какой срок, и кто является принимающей стороной.

"Если мы не можем найти иностранного гражданина, то обращаемся к лицу, которое за него отвечает, из числа россиян, и тогда уже через него ищем нарушителя", - отметила Кириллова.

Она также напомнила, что ежегодно в Москву по квоте могут приехать 200 тысяч мигрантов. Данная цифра не меняется в течение последних нескольких лет.