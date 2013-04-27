Самыми востребованными в столице являются рабочие специальности

Самыми востребованными в столице оказались рабочие

Самой востребованной профессией в столице стали рабочие. В частности, Москва нуждается в арматурщиках, бетонщиках и водителях.

Самые высокие зарплаты среди рабочих специальностей у водителей троллейбусов, они опережают своих коллег по цеху - водителей автобусов.

Чтобы сесть за руль автобуса, желающим придется встать в очередь, поскольку все подобные вакансии в городе уже закрыты. Профессия водителя пользуется огромным спросом.

Профессия водителя, кроме того, является также самой опасной в Москве. Также в топ травмоопасных работ попали строители и сварщики-монтажники.