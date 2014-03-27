Вакансий дворников меньше, чем желающих получить эту работу - Цыбин

Фото: ИТАР-ТАСС

Вакансия "дворник" пользуется большой популярностью в столице - количество желающих получить эту работу превысило число заявок. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава городского департамента ЖКХ Андрей Цыбин.

"На сегодняшний день ГБУ "Жилищник" действует на территории 44 районов города. Система позволяет платить высокие зарплаты - от 30 тысяч рублей. Поэтому по ряду специальностей у нас наблюдается конкуренция", - заявил Цыбин.

По словам главы департамента, предпочтение при приеме на работу отдают россиянам. Основную массу работников ГБУ "Жилищник" составляют жители Москвы и Подмосковья.

"Мы не ставим цели отказаться от труда мигрантов. Просто создаем нормальные условия работы, а жителям регионов - еще и предоставляем хорошие условия для проживания", - отметил чиновник.