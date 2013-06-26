Власти Узбекистана не будут пускать молодежь в Россию

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Власти Узбекистана кардинально пересмотрели миграционную политику. Теперь они будут требовать от выпускников школ расписки, в которых они обязуются не выезжать в Россию на заработки.

Прокомментировал ситуацию в эфире "Москва FM" председатель Совета Международного альянса "Трудовая миграция" Николай Курдюмов.

"В Узбекистане более жесткий выездной контроль за своими гражданами в отличие от Киргизии и Таджикистана. Действия подобного рода могут уменьшить поток нелегальных мигрантов", – считает Курдюмов.

Свои подписи на документе должны поставить официальные представители квартала, в котором живет молодой человек. Если выпускник все же решит эмигрировать, поручители будут привлекаться к административной ответственности. Девушки, в свою очередь, должны пообещать властям, что за время учебы не будут выходить замуж.

По словам президента республики Ислама Каримова, граждане, выезжающие на заработки в Россию, позорят узбекский народ.