Граждане Таджикистана смогут получить трехлетнее разрешение на работу

Фото: ИТАР-ТАСС

Граждане Таджикистана смогут оформить разрешение на работу сроком до трех лет. Документ, вносящий изменения в соглашение двух стран, одобрил Совет Федерации, сообщает агенство "Интерфакс".

Представляя документ о ратификации российско-таджикских договоренностей, глава комитета по международным делам Михаил Маргелов заявил, что на территории РФ находится более 250 тысяч легально проживающих и имеющих право на работу граждан Таджикистана.

Данный документ позволит им оформлять разрешение на работу на срок до трех лет. В настоящее время такая возможность дается только на два года.

"В ходе своего недавнего визита этот вопрос мы обсуждали с руководством республики и руководством обеих палат парламента. Принятие этого соглашения очень важно с точки зрения того, что создаются более благоприятные условия труда для граждан Таджикистана на территории России, и это является одним из приоритетов двустороннего сотрудничества" - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.