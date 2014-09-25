К 2035 году 70% жителей Новой Москвы будут работать рядом с домом

Фото: ИТАР-ТАСС

Согласно прогнозам властей, к 2035 году работать рядом с домой будут 70 процентов трудоспособного населения Новой Москвы. К этому времени в ТиНАО планируется создать 1 миллион рабочих мест, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

Больше всего рабочих мест появится в Коммунарке, Внукове и Румянцеве – 200, 180 и 150 тысяч соответственно. По словам руководителя ведомства Владимира Жидкина, уже в этом году на территории Новой Москвы откроют около 860 тысяч квадратных метров офисов.

В августе в эксплуатацию ввели 31,7 тысячи квадратных метров нежилых площадей. В частности, в Саларьеве открылась складская база (28,3 тысячи квадратных метров), в Троицке – торгово-деловой комплекс (1,5 тысячи квадратных метров), в Первомайском – складские здания с офисными помещениями (1,4 тысячи квадратных метров).

В сентября планируется завершить строительство ряда объектов на территории деревни Столбово (поселок Сосенское), где появятся две автостоянки. Также будут введены в эксплуатацию административно-бытовой корпус завода в поселке Первомайское и автотехцентр в поселке Новофедоровское.

Рабочие места, которые создаются на присоединенных территориях, вводятся возле населенных пунктов и транспортных магистралей. Кроме того, формируются отраслевые и тематические территориальные кластеры. Так, если в Коммунарке, Троицке, Румянцеве и Внукове планируется создать общественно-деловые центры, то в Рогове, Воронцовском и Кленове власти намерены развивать агропромышленность. В Бекасове организуют логистический кластер.

По словам Владимира Жидкина, уже к началу 2015 года количество рабочих мест в ТиНАО увеличится до 154 тысяч.

Напомним, что в деревне Румянцево Новой Москвы 23 сентября открыли первую очередь офисного парка "Комсити". Планируется, что через три месяца он заполнится сотрудниками компаний-арендаторов. "Комсити" поможет превратить Москву в полицентричный город, так как станет одной из новых точек роста.

В ближайшие годы в ТиНАО планируется построить ряд бизнес-парков, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий. Затем из центра города в новые комплексы планируется перевести часть офисов крупных российских и иностранных компаний. Заинтересовывать организации в переезде на территорию ТиНАО будут специальные льготы и поддержка предпринимателям.