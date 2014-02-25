В Подмосковье выявлено свыше 700 нарушений трудовых прав подростков

Фото: ИТАР-ТАСС

В прошлом году в Подмосковье было выявлено свыше 700 нарушений законодательства о труде и занятости несовершеннолетних, информирует пресс-служба прокуратуры Московской области.

Среди наиболее частых нарушений - отсутствие рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также уклонение от аттестации рабочих мест школьников.

"Также работодатели не соблюдали нормы Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующие содержание и порядок заключения трудовых договоров, оформление трудовых книжек, режим труда и отдыха работников, периодичность выплаты заработной платы. Выявлены случаи приёма подростков на работу без прохождения обязательного медицинского осмотра и получения согласия законных представителей", - говорится в сообщении.

Добавим, что россияне могут начинать свою трудовую карьеру в 14 лет. При этом нужно получить согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. Труд должен быть легким, не причиняющим вреда здоровью.

Дети до 16 лет должны трудиться не более 24 часов в неделю; подростки в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.