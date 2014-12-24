Минимальная зарплата в столице вырастет до 14,5 тысячи рублей с января

Фото: ТАСС

Минимальная заработная плата в Москве с 1 января 2015 года составит 14,5 тысяч рублей, а с 1 апреля возрастет до 15 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте правительства Москвы.

Соглашение об увеличении заработной платы заключили правительство города и столичные объединения профсоюзов и работодателей.

Документ подписали Сергей Собянин, председатель московской федерации профсоюзов Сергей Чернов и председатель московской конфедерации работодателей Евгения Павшина.

Сейчас минимальная зарплата в Москве составляет 14 тысяч рублей. За последние пять лет она выросла на 92%.