Про трудоустройство: Вадим Кудряшов о состоянии рынка труда

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Во вторник, 25 ноября, в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности руководителя департамента

труда и занятости населения города Москвы Вадим Кудряшов проведет пресс-конференцию, где будет обсуждаться вопрос об актуальных тенденциях на столичном рынке труда и о том, как на него влияет текущая социально-экономическая ситуация.

В обсуждении также примут участие начальник управления делами департамента труда и занятости населения города Москвы Жанна Воробьева и член рабочей группы Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Денис Украинский.

Эксперты расскажут о наиболее востребованных профессиях, уровне безработицы, мерах государственной поддержки безработных и других актуальных вопросах.

Прямую трансляцию этого мероприятия вы сможете посмотреть на этой странице, начало в 12:00.

