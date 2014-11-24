Про трудоустройство: Вадим Кудряшов о состоянии рынка труда

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Во вторник, 25 ноября, в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности руководителя департамента
труда и занятости населения города Москвы Вадим Кудряшов проведет пресс-конференцию, где будет обсуждаться вопрос об актуальных тенденциях на столичном рынке труда и о том, как на него влияет текущая социально-экономическая ситуация.
В обсуждении также примут участие начальник управления делами департамента труда и занятости населения города Москвы Жанна Воробьева и член рабочей группы Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Денис Украинский.
Эксперты расскажут о наиболее востребованных профессиях, уровне безработицы, мерах государственной поддержки безработных и других актуальных вопросах.
Прямую трансляцию этого мероприятия вы сможете посмотреть на этой странице, начало в 12:00.
- Когда: 25 ноября
- Кто: Вадим Кудряшов
- Что: пресс-конференция о состоянии столичного рынка труда
- Кому смотреть: нетрудоустроенным и желающим разобраться в теме
Трансляция завершена.