Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2013, 16:40

Экономика

Муниципальные депутаты проведут аттестацию рабочих мест москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

Муниципальные депутаты Москвы смогут принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочих местах, информирует пресс-служба столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

Кроме того, они проведут аттестацию рабочих мест и проверят условия труда москвичей.

Соответствующие поправки в закон "Об охране труда в городе Москве" вступили в силу в октябре.

"В документе говорится, что органы местного самоуправления наделяются полномочиями участвовать в расследовании трудовых ЧП, "в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

К компетенции муниципальных депутатов также отнесены вопросы проведения анализа состояния условий и охраны труда на муниципальных предприятиях и в учреждениях, добавили в ведомстве.

Сайты по теме


работа несчастные случаи расследования муниципальные депутаты работы городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика