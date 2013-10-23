Муниципальные депутаты проведут аттестацию рабочих мест москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

Муниципальные депутаты Москвы смогут принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочих местах, информирует пресс-служба столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

Кроме того, они проведут аттестацию рабочих мест и проверят условия труда москвичей.

Соответствующие поправки в закон "Об охране труда в городе Москве" вступили в силу в октябре.

"В документе говорится, что органы местного самоуправления наделяются полномочиями участвовать в расследовании трудовых ЧП, "в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

К компетенции муниципальных депутатов также отнесены вопросы проведения анализа состояния условий и охраны труда на муниципальных предприятиях и в учреждениях, добавили в ведомстве.