Россияне не хотят быть бизнесменами - опрос

Молодые бизнесмены предпочитают покупать готовый бизнес - эксперт

Жители России не хотят быть бизнесменами. По данным опроса Babson College, London Business School и Высшей школы менеджмента СПБГУ, открыть свое дело готовы только 2% россиян. Причем большее количество молодых бизнесменов намерены развиваться в сфере оказания услуг, рассказал в эфире "Москва FM" президент Московского Клуба молодых предпринимателей Дмитрий Порочкин.

"Начинающие предприниматели чаще всего идут в сферу услуг, где нужно небольшое количество денег, чтобы выйти на рынок, - сказал Порочкин. - Последнее время в России активно развиваются франшизные направления, когда вы платите тысяч 50 рублей и получаете готовый бизнес".

По данным исследования, доля действующих предпринимателей составила около 4% населения, причем, основная часть это мигранты, готовые расширять производство. Еще 93% опрошенных категорически отказались создавать свой бизнес. Главными проблемами они считают административные барьеры, неясные правила взаимодействия с государством и сложности с финансированием.