Московское правительство за год трудоустроило более 1,5 тыс. мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти подвели итоги эксперимента с ярмарками вакансий для мигрантов. Как сообщили M24.ru в пресс-службе департамента труда и занятости, чиновникам удалось трудоустроить 1,6 тысяч иностранцев. Средняя зарплата гастарбайтеров составляла 15 - 20 тысяч рублей в месяц. Однако ярмарки вакансий не решают проблем нелегальной миграции, признают в ведомстве.

В департаменте напомнили, что первое такое мероприятие для гастарбайтеров состоялось в декабре 2011 года. С февраля 2012-го было проведено 12 ярмарок вакансий на регулярной основе. Власти выделили для мигрантов специальную площадку - на территории завода "ЗИЛ". Работодатели на ярмарках, в основном, предлагали иностранцам низкоквалифицированные вакансии - строителей, уборщиков, разнорабочих. Также были востребованы слесари-авторемонтники, повара и официанты.

Между тем, как пояснили в департаменте труда, в этом году ярмарки вакансий для мигрантов продолжатся. При этом, как минимум, каждое пятое рабочее место будет отдано специалистам с высокой квалификацией. Это требование межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников. Для неквалифицированных сотрудников будет отведено 30% вакансий, для квалифицированных - 50%.

При этом в ведомстве подчеркнули, что ярмарки вакансий проводятся для того, чтобы помочь найти работу иностранцам, которые проживают в Москве на законных основаниях. "Нелегальная трудовая миграция имеет иную природу. Решение этой проблемы посредством ярмарок вакансий не планируется", - подчеркнули в пресс-службе департамента труда.

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов отметил, что информация о проведении ярмарок вакансий для мигрантов распространяется в среде гастарбайтеров через диаспоры и профсоюзы. По словам Каримова, как правило, на таких мероприятиях мигранты находят вакансии в сфере услуг. На более квалифицированную работу – токаря или фрезеровщика - там устроиться сложно.

Эксперт положительно оценил тот факт, что хотя бы 1,6 тысяч гастарбайтеров нашли официальную работу через ярмарки вакансий. "С другой стороны это не так много, учитывая, что нелегальных мигрантов в Москве – сотни тысяч", - говорит Каримов. Он добавил, что, поскольку квоты на мигрантов сокращаются, работодатели не только не нанимают новых сотрудников, но и переводят уже существующих на нелегальное положение.

Между тем власти и не рассчитывали охватить ярмарками вакансий всех приезжающих в Москву мигрантов. Каждое мероприятие было рассчитано на 100 - 300 человек, чтобы поток иностранцев, направляющихся к ЗИЛу, не пугал москвичей.

Напомним, московские чиновники выступают за изменение системы привлечения иностранной рабочей силы в столицу. В частности, они предлагают вообще отменить квоты для мигрантов, вместо них власти хотят ввести новую систему, позволяющую субъектам федерации самостоятельно определять списки рабочих мест, куда можно брать иностранцев. Кроме того, власти занимаются разработкой законопроекта, уравнивающего зарплаты москвичей и мигрантов. Уже сейчас департамент совместно с УФМС по Москве и профсоюзами проводит мониторинг уровня зарплат гастарбайтеров, сверяя реальные их оклады с теми, которые работодатели указывают в своих заявках на квоты. Если суммы не будут совпадать - это станет поводом для лишения компаний права на привлечение иностранной рабочей силы в дальнейшем.

София Сарджвеладзе