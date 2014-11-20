Лучших работодателей столицы наградят 20 ноября

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

20 ноября департамент труда и занятости населения проведет церемонию награждения победителей и призеров конкурса "Лучший работодатель города Москвы - 2014".

В этом году для участия в конкурсе 172 работодателя подали 374 заявки. Среди компаний: ОАО "Газпромнефть – МНПЗ", МГУП "Мослифт", ОАО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "Компания "Мосинжбетон", "Мослифт", ОАО "МОС ОТИС", "Театр "Уголок дедушки Дурова", ОАО "Туполев" и другие.



Конкурс организован в помощь развитию партнерских отношений между органами службы занятости и работодателями. Кроме того, среди его целей - стимулирование работодателей к активной работе по обеспечению занятости горожан.

Конкурс проводится для двух групп участников: "Работодатель" и "Московские номинации". Победители и призеры были выбраны Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На церемонии награждения победители получат поздравления и призы от представителей правительства Москвы, объединений и профсоюзов. А для гостей пройдет праздничный концерт.

Отметим, что конкурс "Лучший работодатель города Москвы" проводится департаментом труда и занятости населения уже в пятый раз в рамках всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".