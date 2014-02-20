Московским безработным помогут трудоустроиться в регионах

Московским безработным помогут переехать в регионы. Тем, кто не смог устроиться в столице, власти города оплатят переезд и жилье в том регионе, где найдется подходящая вакансия.
По словам директора кадрового агентства "Tom Hunt" Владимира Якубы, в регионах им проще будет найти работу, имея опыт работы в столичных компаниях.
"Работник из Москвы - это уже некий статус. Человек, который трудился в столице, в регионах ценится выше. Но это более характерно для вакансий среднего и высшего звена", рассказал он в эфире радио "Москва FM".
Люди возвращаются в свой родной город на более высокую должность и более высокую зарплату, чем получали до отъезда в столицу, добавил он. Кроме того, на их желание уехать из Москвы виляют и другие факторы: экология, комфорт, транспортная ситуация.
Отметим, что на время пути им выдадут суточные в размере ста рублей. Гражданам, которые решили уехать из Москвы вместе с семьей полагается единовременное пособие из расчета двух прожиточных минимумов. Программа распространяется только на тех, кто официально признан безработным.