Московским безработным помогут трудоустроиться в регионах

Работники из Москвы высоко ценятся в регионах – эксперт

Московским безработным помогут переехать в регионы. Тем, кто не смог устроиться в столице, власти города оплатят переезд и жилье в том регионе, где найдется подходящая вакансия.

По словам директора кадрового агентства "Tom Hunt" Владимира Якубы, в регионах им проще будет найти работу, имея опыт работы в столичных компаниях.

"Работник из Москвы - это уже некий статус. Человек, который трудился в столице, в регионах ценится выше. Но это более характерно для вакансий среднего и высшего звена", рассказал он в эфире радио "Москва FM".

Люди возвращаются в свой родной город на более высокую должность и более высокую зарплату, чем получали до отъезда в столицу, добавил он. Кроме того, на их желание уехать из Москвы виляют и другие факторы: экология, комфорт, транспортная ситуация.

Отметим, что на время пути им выдадут суточные в размере ста рублей. Гражданам, которые решили уехать из Москвы вместе с семьей полагается единовременное пособие из расчета двух прожиточных минимумов. Программа распространяется только на тех, кто официально признан безработным.